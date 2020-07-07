Гол украинца Кравца помог "Кайсериспору" сенсационно победить "Бешикташ": видео
"Кайсериспор" украинского футболиста Артема Кравца сенсационно обыграл "Бешикташ" в рамках 30-го тура чемпионата Турции.
Украинец вышел в стартовом составе и забил третий гол своей команды на 86-й минуте матча, а еще через минуту Артем был заменен, пишет 24 канал.
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Видео гола Кравца
Кравец и "Кайсериспор"
Это уже 6-й гол украинца в 17 матчах чемпионата. Также на его счету 1 ассист.
Благодаря этой победе Кайсериспор набрал 31 очко и покинул зону вылета, у Бешикташа осталось 50 зачетных пунктов и 5-я строчка в турнирной таблице чемпионата Турции.