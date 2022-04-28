Невероятный дуэт: Ливерпуль продлил контракт с Клоппом
Источник:сайт Ливерпуля
Ливерпуль продолжил сотрудничество с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Главный наставник останется в должности до 2026 года.
Главный дирижер игры Ливерпуля еще на 4 года
Юрген Клоппа и Ливерпуль продолжают идти бок о бок за трофеями. "Мерсисайдцы" ударили по рукам с немецким наставником, продлив соглашение еще на 2 года, если сравнивать с предыдущим.
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Новый контракт Клоппа с английским грандом рассчитан на 30 июня 2026 года. Прошедшее соглашение было заключено до 2024-го.
Финансовая часть нового соглашения специалисту с Ливерпулем не сообщается.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ливерпуль претендует на несколько титулов. Клуб сражается против Вильярреала за выход в финал Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами закончилась уверенной победой англичан со счётом 2:0.
Ливерпуль продолжает борьбу за ряд трофеев
В чемпионате подопечные Клоппа идут на втором месте, уступая лишь один пункт Манчестер Сити, лидирующий в таблице АПЛ.
Ливерпуль пробился в финал Кубка Англии, где 14 мая сыграет против Челси. У "мерсисайдцев" уже есть трофей в этом сезоне. Команда Клоппа обыграла все тоже Челси в финале Кубка английской лиги.
Карьера Клоппа в Ливерпуле
- В октябре 2015 Клоппа поставил подпись под соглашением с английским клубом.
- За это время успел провести во главе Ливерпуля 371 матч. В сезоне-2021/2022 "мерсисайдцы" сыграли под руководством немецкого специалиста 55 поединков, в которых одержали 43 победы, расписали 9 мировых и потерпели только 3 поражения.
- С английским грандом получил 7 титулов.