Невероятная фигура: гимнастка Ризатдинова похвасталась сексуальной фотосессией в купальнике

28 января 2022 , 21:08
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Источник:

инстаграм Анны Ризатдиновой

Бронзовый призер Олимпиады в Рио по художественной гимнастике Анна Ризатдинова обновила свой инстаграм-аккаунт серией горячих снимков в купальнике.

Украинка отдыхает в Дубае и воспользовалась возможностью порадовать своих поклонников, получив множество комплиментов.

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Анна Ризатдинова в купальнике / Фото instagram.com/anna_rizatdinova

Спортивные достижения Анны Ризатдиновой

  • Чемпионка и призер Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
  • Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью ступень пьедестала.
  • Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
  • В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии получила и серебро – в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
  • Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
  • В 2016 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.
Автор: Юрій Семенюк