Українка відпочиває в Дубаї та скористалася можливістю порадувати своїх шанувальників, отримавши безліч компліментів.
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Анна Різатдінова в купальнику / Фото instagram.com/anna_rizatdinova
Спортивні досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Різатдінова двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- У 2016 році здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.