Украинка отдыхает в Дубае и воспользовалась возможностью порадовать своих поклонников, получив множество комплиментов.
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Анна Ризатдинова в купальнике / Фото instagram.com/anna_rizatdinova
Спортивные достижения Анны Ризатдиновой
- Чемпионка и призер Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
- Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью ступень пьедестала.
- Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
- В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии получила и серебро – в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
- Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
- В 2016 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.