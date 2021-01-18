Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев стал экспертом на ТК "Футбол". Алиев в компании с Владой Седан дебютировал в программе "Включай подогрев".

Он остался доволен работой в компании Влады Седан, Виктора Вацко и Андрея Столярчука. Единственное, что вызвало дискомфорт у 35-летнего Алиева, это быстрая украинская речь его напарницы.

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Хочу поздравить Владу. Это ее начало, пусть продолжает в том же духе. Удобно или не удобно работать? Неудобно, когда быстро разговаривают на украинском языке. Вот иногда некоторые слова не понимаю. А так все нормально. О футболе я всегда люблю поговорить и высказать свою точку зрения,

– заявил Алиев в эфире выпуска "Футбол News".

Александр уверен, что эта программа будет вызывать интерес у зрителей.

"Тем более, что в эфире Влада Седан. Все будут смотреть только на Владу. Еще раз хочу пожелать ей успеха и чтобы она переплюнула "Большой футбол", – подытожил футболист.