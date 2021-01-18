Ексгравець Динамо і збірної України Олександр Алієв став експертом на ТК "Футбол". Алієв в компанії з Владою Седан дебютував в програмі "Вмикай підігрів".

Він залишився задоволений роботою в компанії Влади Седан, Віктора Вацко і Андрія Столярчука. Єдине, що викликало дискомфорт у 35-річного Алієва, це швидка українська мова його напарниці.

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Хочу привітати Владу. Це її початок, нехай продовжує в тому ж дусі. Зручно чи не зручно працювати? Незручно, коли швидко розмовляють українською мовою. Ось іноді деякі слова не розумію. А так все нормально. Про футбол я завжди люблю поговорити і висловити свою точку зору,

– заявив Алієв в ефірі випуску "Футбол News".

Олександр впевнений, що ця програма буде викликати інтерес у глядачів.

"Тим більше, що в ефірі Влада Седан. Всі будуть дивитися тільки на Владу. Ще раз хочу побажати їй успіху і щоб вона переплюнула "Великий футбол", – підсумував футболіст.