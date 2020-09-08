Сборные Казахстана и Беларуси сошлись в рамках третьего по силе дивизионе Лиги наций сезона-2020. Победу на последних минутах игры вырвала Беларусь благодаря грубой ошибке игрока Казахстана.

На 86-й минуте при счете 1:1 форвард белорусской команды Виталий Лисакович воспользовался ошибкой соперника, пишет 24 канал.

Смотрите также: Как из пушки: футболист сборной Венгрии забил удивительный гол со штрафного – видео

Защитник Казахстана Гафуржан Суюмбаев неудачно выбросил мяч из-за боковой линии. Защитник направил мяч на вратаря мимо партнеров.

В момент вбрасывания Лисакович уже стартовал, поэтому быстро догнал мяч и вышел один на один с голкипером казахстанцев Стасом Покатиловым.

Дальше все было вопросом техники. Лисакович спокойно обвел Покатилова и решил исход встречи в пользу Беларуси.

Смотрите видео гола Лисаковича

Это первый гол Лисаковича за национальную команду. Всего он провел за Беларусь семь матчей.

В группе 4, в которой выступает Беларусь, после двух туров все команды набрали по 3 очка. Также соперниками Беларуси являются Албания и Литва.