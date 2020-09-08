Збірні Казахстану та Білорусі зійшлися у рамках третього за силою дивізіоні Ліги націй сезону-2020. Перемогу на останніх хвилинах гри вирвала Білорусь завдяки грубій помилці гравця Казахстану.

На 86-й хвилині за рахунку 1:1 форвард білоруської команди Віталій Лисакович скористався помилкою суперника, пише 24 канал.

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Оборонець Казахстану Гафуржан Суюмбаєв невдало викинув м'яч з-за бокової лінії. Захисник спрямував м'яч на воротаря повз партнерів.

У момент вкидання Лисакович вже стартував, тому швидко наздогнав м'яч та вийшов віч-на-віч з голкіпером казахстанців Стасом Покатіловим.

Далі все було питанням техніки. Лисакович спокійно обвів Покатілова і вирішив результат зустрічі на користь Білорусі.

Дивіться відео голу Лисаковича

Це перший гол Лисакович за національну команду. Всього він провів за Білорусь сім матчів.

У групі 4, в якій виступає Білорусь, після двох турів усі команди набрали по 3 очки. Також суперниками Білорусі є Албанія та Литва.