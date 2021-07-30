Netflix выпустит фильм о легенде Формулы-1 Михаэле Шумахере

Netflix выпустит документальный фильм о жизни и карьере легендарного пилота Формулы-1 Михаэле Шумахере. Премьера фильма состоится уже 15 сентября.

Что известно о фильме Schumacher

Фильм называется Schumacher. Премьера приурочена к 30-летию дебюта Михаэля Шумахера в Формуле-1 на Гран-при Бельгии.

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Фильм был снят при полном содействии семьи и менеджмента Шумахера. Лента рассказывает о карьере немецкого пилота от картинга в Керпене к его рекордного седьмого чемпионства в Формуле-1 в 2004 году.

Также в фильме есть интервью с его женой Коренной, двумя детьми Михаэля – Миком и Джиной-Марией, а также бывшими соперниками.

Schumacher обещает архивные материалы, показывающие "много граней его личности".

Фильм должен был выйти еще в конце 2019 года, но создатели ленты не укладывались в сроки из-за большого объема архивного материала. Поэтому выход сначала был перенесен на 2020 год. В итоге фильм выйдет осенью 2021-го.

Как известно, Михаэль Шумахер продолжает бороться за свою жизнь. В декабря 2013 года спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах.

Бывший гонщик Формулы-1 впал в кому и только после нескольких операций пришел в себя в 2014 году. Шумахер продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

В 2018 году появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели. Кроме того, сообщалось, что Михаэль, вероятно, проходил лечение с использованием стволовых клеток. Точной информации о состоянии 52-летнего Шумахера нет.

Продюсером фильма выступил Бенджамин Сейкель, а режиссером – Ванесса Нокер.