Нет таких, как вы, – Шевченко трогательно поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов

Мадридский Реал стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022. В финальном матче "сливочные" одолели Ливерпуль благодаря единственному голу бразильца Винисиуса Жуниора.

Шевченко: Вы написали историю

Мадридский клуб в 14-й раз стал обладателем Лиги чемпионов. Эксигровщик Милана Андрей Шевченко поздравил наставника Реала Карло Анчелотти с победой.

До речі Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Поздравляю, Мистер, нет таких, как вы! 19 лет назад впервые в Манчестере… А теперь уже 4-м титулом Лиги чемпионов вы написали историю,

– написал Шевченко в своем инстаграмме.



Шевченко поздравил Анчелотти с очередным трофеем / Фото из инстаграмма экс-футболист

Уникальное достижение Анчелотти

До сезона 2021/2022 Анчелотти был одним из трех тренеров, трижды выигрывавших Лигу чемпионов. Кроме него это удавалось экстренеру Ливерпуля Бобу Пэйсли, а также Зинедину Зидана.

Теперь итальянский специалист является единоличным обладателем рекорда.

Анчелотти вернулся в Реал летом 2021 года. До этого он работал с командой в период с 2013 по 2015 годы.

Вместе с мадридской командой итальянец завоевал шесть трофеев, три из которых уже по возвращении – чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Благодаря победе в чемпионате Испании Анчелотти стал обладателем абсолютного футбольного рекорда – он выиграл все топ-5 чемпионатов Европы (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия).

В целом для тренера это 5-й финал ЛЧ, в сезоне 2004/2005 его Милан уступил Ливерпулю.

В сезонах 2002/2003 и 2006/2007 коуч побеждал в турнире с Миланом.

Как футболист Карло становился победителем Кубка европейских чемпионов дважды – в 1989 и 1990 годах.

Специалист поделился своими эмоциями после победного матча своих подопечных. Он отметил, что ему тяжело поверить в этот результат.

Не могу в это поверить: я выиграл четыре Лиги чемпионов. Это хорошо, я помогал большим командам и большим игрокам, дважды сделал это с Миланом и дважды с Реалом – с командами, которые побеждали чаще и которые я люблю больше всего. Четыре победы имеют особый привкус, начиная с первой, заканчивая последней в Афинах в 2014 году, и вот сейчас,

– сказал Анчелотти.