Нет состава преступления: полиция закрыла дело о расистских оскорблениях в сторону Беленюка

Полиция закрыла уголовное производство в отношении расистских оскорблений в адрес народного депутата и победителя Олимпиады-2020 Жана Беленюка.

Инцидент с участием Жана Беленюка произошел 13 августа в Киеве. Неизвестные мужчины на улице выразили расистские оскорбления в сторону спортсмена.

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За расследование дела взялась полиция. И даже открыла уголовное производство в тот же день по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). За это правонарушителям может грозить штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Однако меньше чем через две недели, полиция закрыла производство. Сделали это на основании п.2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса – "установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения". Никто такие действия полиции не обжаловал.

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