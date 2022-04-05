Нет слов, чтобы описать эти преступления, – Кличко об ужасе после прихода "освободителей"

Владимир Кличко прокомментировал жуткие последствия нападения России вблизи столицы Украины. Легендарный боксер шокирован зверствами кафиров.

Кличко-младший: Есть те, кто отвечает за них

Легенда бокса Владимир Кличко кратко прокомментировал ужас, который можно увидеть в Буче, Ирпене или других городах близ Киева. Бывший боксер уверен, что люди, создавшие это все, будут наказаны.

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Нет слов, чтобы описать эти преступления. Но есть те, кто отвечает за них,

– написал Владимир.

Напомним, что Кличко-младший в составе украинской делегации прилетал в Германию на переговоры по политической и экономической поддержке Украины.

По возвращении из Германии Владимир посетил мучительную Бучу. Позади легенды бокса на дороге лежат трупы мирных украинских людей.