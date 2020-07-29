11-летняя Дарья Острищенко из Киева установила яркий силовой рекорд в упражнении "планка на локтях". Юная украинка продержала тело в таком положении более 50 минут.

Про рекорд 11-летней девочки сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

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Новый рекорд

Последние несколько дней юные украинцы просто поражают новыми рекордами Украины. На этот раз ученица одной из киевских школ установила рекорд, которого не было даже среди ее ровесников-мальчиков.

11-летняя Дарья Острищенко, которая занимается каратэ, выполнила силовое упражнение "планка на локтях". Юная спортсменка неподвижно продержала тело в течение 50 минут и 3 секунд.



Рекорд Дарьи / Facebook

Лана Ветрова также добавила, что детский рекорд именно в такой номинации фиксируется впервые. Чтобы установить такой силовой рекорд Дарье нужно было простоять в планке более пол часа.

Спортивное достижение сразу внесли в Национальный реестр рекордов Украины. Свой рекорд девочка установила в собственный день рождения – 28 июля.

К этому рекорду девочка готовилась в течение двух месяцев и тренировалась ежедневно.

Что известно про юную рекордсменку