Годовалый малыш установил удивительный рекорд Украины, которому позавидуют лучшие кроссфитеры
Украинцу Владиславу Зайчонковскому нет даже двух лет, а малыш уже успел установить невероятный рекорд. Маленький кроссфитер сделал 430 непрерывных повторений на пресс.
О рекорде самого молодого кроссфитера Украины рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
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Рекорд малыша
Владиславу исполнился 1 год и 9 месяцев, он еще не умеет говорить, а уже вписал себя в историю Книги рекордов Украины. За 38 минут малыш выполнил 300 повторений, но отец всячески подбадривал сына, и он не подвел.
Мальчик сделал целых 430 непрерывных повторений на пресс за 56 минут.
Рекорд зарегистрировали в квартире семьи.
Рекорд малыша / gazeta.ua
По словам отца малыша, занятия спортом положительно влияют на развитие головного мозга ребенка. Для них это является одним из постулатов для раннего и всестороннего развития собственного ребенка.
Эксперт, который вручил награду, искренне желал Владиславу, чтобы этот рекорд стал не последним в его жизни.
Самый молодой кроссфитер стал рекордсменом / gazeta.ua