11-річна Дарина Остріщенко з Києва встановила яскравий силовий рекорд у вправі "планка на ліктях". Юна українка протримала тіло у такому положенні понад 50 хвилин.

Про рекорд 11-річної дівчинки повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у Facebook.

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Новий рекорд

Останні декілька днів юні українці просто вражають новими рекордами України. Цього разу учениця однієї із київських шкіл встановила рекорд, якого досі не було навіть серед її ровесників-хлопчиків.

11-річна Дарина Остріщенко, яка займається карате, виконала силову вправу “планка на ліктях”. Юна спортсменка нерухомо протримала тіло протягом 50 хвилин та 3 секунд.



Рекорд Дарини / Facebook

Лана Вєтрова також додала, що дитячий рекорд саме у такій номінації фіксується вперше. Щоб встановити такий силовий рекорд Дарині потрібно було простояти у планці понад пів години.

Спортивне досягнення одразу внесли до Національного реєстру рекордів України. Свій рекорд дівчинка встановила у власний день народження – 28 липня.

До цього рекорду дівчинка готувалась протягом двох місяців та тренувалась щодня.

Що відомо про юну рекордсменку