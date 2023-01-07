Роналду – наживка: видео с несуществующим голом португальца за Аль-Наср собрало миллионы просмотров

Один из пользователей Youtube решил отыграться на переходе Криштиану Роналду в Аль-Наср. На платформе фейковое видео с португальцем собрало немало миллионов просмотров.

Лживый пользователь выложил видео, где Роналду вроде бы забивает свой дебютный гол в Саудовской Аравии. Ролик собрал более 17 миллионов просмотров.

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Поклонники Роналду купились на анонс видео, а также на обложку ролика, где изображен Криштиану в футболке Аль-Насру. Таких видео на Youtube гуляло немало. Пользователи платформы также умудрялись постить видео гола Криштиану за Ювентус (у "старой синьоры" походила форма по цвету, как у Аль-Насру) и анонсировали его, как дебютный гол португальца за Аль-Наср.

Интересно, что на момент выхода видео Роналду никак не мог дебютировать за аравийский клуб.

Отложенный дебют: