Брехливий користувач виклав відео, де Роналду ніби-то забиває свій дебютний гол у Саудівській Аравії. Ролик зібрав понад 17 мільйонів переглядів.

Варте уваги Ніж в спину зірки: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Роналду в Аль-Насрі

Шанувальники Роналду купились на анонс відео, а також на обкладинку ролика, де був зображений Кріштіану у футболці Аль-Насру. Таких відео на Youtube гуляло чимало. Користувачі платформи також примудрялися постити відео голу Кріштіану за Ювентус (у "старої синьйори" була схожа форма за кольорами, як в Аль-Насру) та анонсували його, як дебютний гол португальця за Аль-Наср.

Цікаво, що на момент виходу відео Роналду ніяк не мав змоги дебютувати за аравійський клуб.

Відкладений дебют: