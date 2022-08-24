Несмотря на боль, слезы, кровь и пот мы все стоим к победе, – Роман Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля приветствовал украинцев с Днем Независимости.

Роман Зозуля активно помогает украинской армии еще с начала российского вторжения в Украину в 2014 году. И продолжил это делать в 2022 году, когда россия начала полномасштабную войну.

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"Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость так, как последние 8 лет. Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот мы все стоим к победе", – написал Зозуля по случаю Дня Независимости.

Стоит отметить, что в начале полномасштабной войны, Зозуля планировал вернуться в Украину из Испании и вступить в ряды ВСУ. Он это хотел сделать еще с одним украинским футболистом, выступающим в Испании – Василием Кравцем. Но военные отказали их от этого.

Затем Зозуля сосредоточился на поддержке украинских военных. Он активно собирал средства для закупки оборудования. Средства в его фонд присылали, в том числе, другие спортсмены. Среди них Александр Зинченко, Николай Матвиенко. А киберспортсмен Александр Костылев в первые дни сбросил один миллион гривен и 15 тысяч долларов.

Зозуля также поддержал боксера Александра Усика. Он рассказал истории о том, как Усик еще в 2014 – 2015 годах ездил к военным на передовую в зону АТО.