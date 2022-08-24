Роман Зозуля активно допомагає українській армій ще з початку російського вторгнення до України у 2014 році. І продовжив це робити у 2022 році, коли росія розпочала повномасштабну війну.

Варте уваги Нація нескорених почала свою історію вже багато років тому, борючись за свободу, – Усик

"Ще ніколи в сучасній історії України ми не цінували свою незалежність так, як останні 8 років. Ніколи так згуртовано і сміливо за неї не боролися, як останні 6 місяців. Усі разом. Кожен на своєму фронті. Попри біль, сльози, кров і піт ми всі стоїмо до перемоги", – написав Зозуля з нагоди Дня Незалежності.

Варто відзначити, що початку повномасштабної війни, Зозуля планував повернутися до України з Іспанії та вступити до лав ЗСУ. Він це хотів зробити ще з одним українським футболістом, який виступає в Іспанії – Василем Кравцем. Але військові відмовили їх від цього.

Відтак Зозуля зосередився на підтримці українських військових. Він активно збирав кошти для закупівлі обладнання. Кошти на його фонд надсилали, у тому числі, інші спортсмени. Серед них Олександр Зінченко, Микола Матвієнко. А кіберспортсмен Олександр Костилєв в перші дні скинув один мільйон гривень та 15 тисяч доларів.

Зозуля також підтримав боксера Олександра Усика. Він розповів історії про те, як Усик ще у 2014 – 2015 роках їздив до військових на передову в зону АТО.