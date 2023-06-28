Во вторник, 27 июня, прошел матч третьего тура Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Испании (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе "Рапид Джулешти".

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Испанец хитер, но фол был

21-летний украинский вратарь Руслан Нещерет в одном из эпизодов в первом тайме при счете 0:0 вводил мяч в игру из рук, но не смог нормально его бросить из-за фола соперника, который прикоснулся к руке украинца. После этого мяч оказался у пробившего в ворота испанца. Однако судья отменил этот гол, что вызвало множество споров. Нещерет уверен, что фол был, а сам Рикельме признался ему, что контакт был. Хотя публично испанец говорит совсем другое.

Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: нет, я не цеплял его. Немного хитрый,

– рассказал вратарь.

Руслан остался доволен матчем против Испании, но пропущенный гол на последних минутах немного испортил впечатление:

"Надо спокойно подходить к таким играм. Нам Руслан Ротань сказал, что мы должны наслаждаться таким моментом: мы вышли из группы. Нужно получать от этого удовольствие, играть и радовать болельщиков. Да, хотелось победить. Но игру мы провели достойно. Конечно, огорчаешься, когда пропускаешь на последних минутах. Это очень неприятно для нас, а для меня как для вратаря – тем более. Ничья – это тоже хороший результат, поэтому думаю, что ребята очень хорошо сыграли.

Вратарь пообещал, что команда сделает все от себя зависимое, чтобы порадовать украинских воинов в матче четвертьфинала. И никаких отмазок быть не может в предстоящей игре, где наши футболисты будут настроены по максимуму.

Тренировочный процесс меняться не будет, и играть по-другому мы вряд ли станем. Надо не отходить от своей игры и выжимать из этого максимум. Переезд в другой город? Думаю, что дорога – это определенно не определяющий фактор. У нас должно быть огромное желание играть за тех ребят, которые сейчас дерутся за нас и нашу свободу. Поэтому дорога – это вообще не проблема,

– подытожил Нещерет.

Отметим. Свой матч Украина сыграет 2 июля в 22.00 против победителя группы D. Это будет четвертьфинал Евро. Среди возможных соперников: Франция, Италия, Швейцария.