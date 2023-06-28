У вівторок, 27 червня, пройшов матч третього туру Євро-2023 між молодіжними збірними України та Іспанії (2:2). Команди грали у Бухаресті на стадіоні "Рапід-Джулешті".

Читайте також Ротань присвятив вихід до чвертьфіналу Євро воїнам та розповів, чому його називали б "ку-ку"

Іспанець хитрий, але фол був

21-річний український воротар Руслан Нещерет в одному з епізодів у першому таймі за рахунку 0:0 вводив м'яч у гру з рук, але не зміг нормально його вкинути через фол суперника, який доторкнувся до руки українця. Після цього м'яч опинився у іспанця, який пробив у ворота. Однак суддя скасував цей гол, що викликало багато суперечок. Нещерет упевнений, що фол був, а сам Рікельме зізнався йому, що контакт був. Хоча публічно іспанець говорить зовсім інше.

Іспанець ударив мене по руці, і я за інерцією навіть не зміг викинути той м’яч. Тож це був фол. Після цього він підійшов до мене і сказав, що дійсно зачепив. У тому моменті він же не міг сказати: ні, я не чіпляв його. Трохи хитрий,

– розповів воротар.

Руслан залишився задоволений матчем проти Іспанії, але пропущений гол на останніх хвилинах трішки зіпсував враження:

"Треба спокійно підходити до таких ігор. Нам Руслан Ротань сказав, що ми маємо насолоджуватись таким моментом: ми вийшли з групи. Потрібно отримувати від цього задоволення, грати і тішити вболівальників. Так, хотілось перемогти. Але гру ми провели гідно. Звісно, засмучуєшся, коли пропускаєш на останніх хвилинах. Це дуже неприємно для нас, а для мене як для воротаря – тим більше. Нічия – це теж хороший результат, тому думаю, що хлопці дуже добре зіграли".

Воротар пообіцяв, що команда зробить все від себе належне, щоб потішити українських воїнів у матчі чвертьфіналу. І жодних відмазок бути не може майбутній грі, де наші футболісти будуть налаштовані по максимуму.

Тренувальний процес змінюватись не буде, і грати по-іншому ми, навряд, станемо. Треба не відходити від своєї гри і витискати з цього максимум.Переїзд у інше місто? Думаю, що дорога – це точно не визначальний фактор. У нас має бути величезне бажання грати за тих хлопців, які зараз б’ються за нас і нашу свободу. Тому дорога – то взагалі не проблема,

– підсумував Нещерет.

Зазначимо. Свій матч Україна зіграє 2 липня о 22:00 проти переможця групи D. Це буде чвертьфінал Євро. Серед можливих суперників: Франція, Італія, Швейцарія.