Український воротар Реала Андрій Лунін продовжує вражати на тренуваннях мадридців. Жоден з гравців "вершкових" так і не зміг відзначитись у воротах 21-річного голкіпера після ударів з меж штрафного майданчика.

Мадридський клуб активно готувався до матчу Ла Ліги проти Атлетіко у рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії. Український голкіпер Андрій Лунін вкотре виклав на своїй сторінці у інстаграмі відео з тренувального процесу команди, пише 24 канал.

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Ефектна гра Луніна

На відео видно, як воротар у ефектних стрибках відбиває удари партнерів по команді. Навіть класні удари Рамоса та Бензема з лінії штрафного майданчика не змогли прошити воротаря збірної України.

"Ми знову граємо. Будемо боротись за три справді важливі залікові бали", – підписав відео Лунін.

Матч Реал – Атлетіко відбудеться вже у суботу, 12 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Лунін потрапив у заявку Реала на цю зустрічі. Українець ще не провів жодного офіційного поєдинку за "Королівський клуб". Незмінне місце у володіннях "вершкових" займає бельгієць Тібо Куртуа.