Непробивна скеля: як Лунін не залишив жодних шансів гравцям Реала – відео
Український воротар Реала Андрій Лунін продовжує вражати на тренуваннях мадридців. Жоден з гравців "вершкових" так і не зміг відзначитись у воротах 21-річного голкіпера після ударів з меж штрафного майданчика.
Мадридський клуб активно готувався до матчу Ла Ліги проти Атлетіко у рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії. Український голкіпер Андрій Лунін вкотре виклав на своїй сторінці у інстаграмі відео з тренувального процесу команди, пише 24 канал.
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Ефектна гра Луніна
На відео видно, як воротар у ефектних стрибках відбиває удари партнерів по команді. Навіть класні удари Рамоса та Бензема з лінії штрафного майданчика не змогли прошити воротаря збірної України.
"Ми знову граємо. Будемо боротись за три справді важливі залікові бали", – підписав відео Лунін.
Лунін потрапив у заявку Реала на цю зустрічі. Українець ще не провів жодного офіційного поєдинку за "Королівський клуб". Незмінне місце у володіннях "вершкових" займає бельгієць Тібо Куртуа.
- У 2018 році Лунін неочікувано для всіх підписав контракт з Реалом. Але не зумів закріпитись у рамці воріт, тому на українця чекав ряд оренд. Спершу у Леганесі, потім переїхав у Вальядолід. Останнім клубом, який орендував голкіпера, був Ов'єдо. Саме там воротар продемонстрував усе на що здатен. Соєю грою заслужив повернення у Реал.
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