Непобежденный американский боксер Тревелл Мезион погиб в результате дорожной аварии. Автокатастрофа произошла в Техасе.

Об этом сообщает TMZ. Автомобиль, которым управлял Мезион, выехал на встречную полосу, зацепил одну из машин и врезался в другую. Боксер погиб на месте, а 61-летний водитель, в которого он врезался, умер в больнице.

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"Мы глубоко опечалены трагической смертью Тревелла Мезиона. Мезион был хорошим, харизматичным юношей, который освещал каждую комнату, в которую он входил, и на ринге вызвал волнение у поклонников", – говорится в заявлении промоутерской компании Мезиона.

Что известно о Тревелла Мезионе

Мезион, известный под прозвищем Черная Магия, пришел в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. Боксер, выступал в первом полусреднем весе, провел 17 поединков, одержав в них 17 побед, в том числе 13 нокаутом.

Последним соперником Мезиона был мексиканец Фернандо Кастанеда, который в январе 2020 года потерпел поражение нокаутом за 58 секунд. В том бою Мезион завоевал вакантный титул WBC-NABF.

Смотрите видео одного из боев Тревелла Мезиона