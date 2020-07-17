Непереможений американський боксер Тревелл Мезіон загинув в результаті дорожньої аварії. Автокатастрофа сталася в Техасі.

Про це інформує TMZ. Автомобіль, яким керував Мезіон, виїхав на зустрічну смугу, зачепив одну з машин і врізався в іншу. Боксер загинув на місці, а 61-річний водій, в якого він врізався, помер у лікарні.

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"Ми глибоко засмучені трагічною смертю Тревелла Мезіона. Мезіон був добрим, харизматичним хлопцем, який висвітлював кожну кімнату, в яку він заходив, і на рингу викликав хвилювання у шанувальників", – йдеться у заяві промоутерської компанії Мезіона.

Що відомо про Тревелла Мезіона

Мезіон, відомий під прізвиськом Чорна Магія, прийшов у професійний бокс у 2013 році, коли йому було 17 років. Боксер, який виступав в першій напівсередній вазі, провів 17 поєдинків, здобувши в них 17 перемог, у тому числі 13 нокаутом.

Останнім суперником Мезіона був мексиканець Фернандо Кастанеда, який у січні 2020 року зазнав поразки нокаутом за 58 секунд. У тому бою Мезіон завоював вакантний титул WBC-NABF.

Дивіться відео одного з боїв Тревелла Мезіона