Украинский боксер Василий Чеботарь свой восьмой бой на профессиональном ринге проведет 21 марта. Его соперником в восьмираундовом поединке будет титулованный кикбоксер в прошлом, а ныне чемпион German International (BDB) среди профессионалов Йоан Лик.

Василию Чеботарю – 19 лет. Он боксирует в стойке левши. За два года профессиональной карьеры провел 7 боев, одержал 7 побед, две из которых нокаутами. В предыдущем поединке в декабре 2020 года одержал нелегкую победу раздельным решением судей над харьковчанином Янисом Куриленко.

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Соперник Чеботаря – Йоан Лик (6-0). Он колумбиец по происхождению, живет и тренируется в Германии. За его плечами блестящая карьера кикбоксера – был чемпионом Европы и мира по нескольким версиям. В профессиональном боксе дебютировал в 2016 году. В марте 2019 Йоан стал обладателем титула German International (BDB) в суперлегком весе, победив австрийца Филиппа Висенхофера. Последний бой провел против Бато Беркацашвили из Грузии, где судьи единогласно отдали победу Лику.

Бой Чеботаря против Йоана Лика состоится в андеркарде боксерского шоу в ТРЦ "Терминал" в Броварах, где интернациональный чемпион по версии WBO Денис Беринчик будет проводить защиту титула в бою против чемпиона WBO Latino Хосе Санчеса из Чили.