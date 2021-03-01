Український боксер Василь Чеботар свій восьмий бій на професійному ринзі проведе 21 березня. Його суперником у восьмираундовому поєдинку буде титулований кікбоксер у минулому, а нині Чемпіон German International (BDB) серед професіоналів Йоан Лік.

Василю Чеботарю – 19 років. Він боксує в стійці шульги. За два роки професійної кар'єри провів 7 боїв, одержав 7 перемог, дві з яких нокаутами. У попередньому поєдинку в грудні 2020 року здобув нелегку перемогу роздільним рішенням суддів над харків’янином Янісом Куріленком.

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Суперник Чеботаря – Йоан Лік (6-0). Він колумбієць за походженням, живе та тренується в Німеччині. За його плечима блискуча кар'єра кікбоксера – був чемпіоном Європи та світу за кількома версіями. У професійному боксі дебютував у 2016 році. В березні 2019 Йоан став володарем титулу German International (BDB) у суперлегкій вазі, перемігши австрійця Філіпа Вісенхофера. Останній бій провів проти Бато Беркацашвілі з Грузії, де судді одноголосно віддали перемогу Ліку.

Бій Чеботаря проти Йоана Ліка відбудеться в андеркарді боксерського шоу в ТРЦ "Термінал" в Броварах, де інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик проводитиме захист титулу в бою проти чемпіона WBO Latino Хосе Санчеса з Чилі.