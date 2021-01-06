Украинский боксер Сергей Богачук возвращается в ринг. Следующий бой непобедимого украинца запланирован на 25 февраля.

Соперником Богачука станет американец Брэндон Адамс. Их бой станет главным на вечере бокса, организованном Ring City USA, сообщает Boxing Scene.

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Где именно состоится бой – пока неизвестно. Богачук живет и тренируется в США, поэтому вполне вероятно, что сразится он в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что Богачук и Адамс должны были выйти в ринг еще в декабре 2020 года. Но бой пришлось перенести из-за коронавируса у украинца.

К этому бою Богачук подходит с невероятной серией. Он выиграл все 18 боев на профессиональном ринге, при этом нокаутом. Его соперник имеет 21 победу (13 из которых – нокаутом), но трижды проиграл.

Богачук свой последний поединок провел 25 сентября 2020 года в Мексике, где победил местного боксера Алехандро Давилу. Этот бой стал единственным в 2020 году для украинца.