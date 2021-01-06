Український боксер Сергій Богачук повертається в ринг. Наступний бій непереможного українця запланований на 25 лютого.

Суперником Богачука стане американець Брендон Адамс. Їх бій стане головним на вечорі боксу, організованому Ring City USA, повідомляє Boxing Scene.

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Де саме відбудеться бій – поки невідомо. Богачук мешкає та тренується в США, тож цілком ймовірно, що битиметься він в Лос-Анджелесі.

Варто відзначити, що Богачук та Адамс мали вийти в ринг ще у грудні 2020 року. Але бій довелося перенести через коронавірус в українця.

До цього бою Богачук підходить з неймовірною серією. Він виграв усі 18 боїв на професійному ринзі, при цьому нокаутом. Його суперник має 21 перемогу (13 з яких – нокаутом), але тричі програв.

Богачук свій останній поєдинок провів 25 вересня 2020 року в Мексиці, де переміг місцевого боксера Алехандро Давілу. Цей бій став єдиним у 2020 році для українця.