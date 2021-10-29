Поединок должен пройти в декабре. Имя соперника олимпийский призер не сообщил.

К слову Едва стоял на ногах: как Шелестюк безжалостно нокаутировал соперника – видео

"Я вернулся. Это было чудесное возвращение после долгого отсутствия в ринге. Следующий бой уже планируем на декабрь", – сказал Шелестюк.

Что известно о последнем бое Шелестюка

16 октября Тарас Шелестюк ярко вернулся на ринг. Украинский боксер в Мексике нокаутировал Эрнесто Эспана.

До этого украинец последний раз выходил на ринг зимой 2020 года. Шелестюк по единогласному решению судей победил аргентинца Луиса Верона.