Вышел и победил

Тарас Шелестюк защитил свое звание непобедимого боксера. Украинец два года не выходил на ринг, но это не помешало боксеру победить.

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Шелестюк завершил бой досрочно. Боксер из Украины доминировал на ринге на протяжении всего боя. Но Эрнесто Эспана сломался от мощных атак соперника лишь в 10-м раунде. Судья остановил избиение Эспаны после пушечных атак украинца. Эспана уже едва стоял на ногах.

Шелестюк победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Тарас выиграл свой 19-й бой на профессиональном ринге.

Интересно! Соперник Шелестюка сменил чуть ли не в последний момент. Его оппонентом должен был стать 22-летний Рикардо Салас из Мексики.