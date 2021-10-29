Поєдинок має пройти у грудні. Ім'я суперника олімпійський призер не повідомив.

До слова Ледь стояв на ногах: як Шелестюк безжально нокаутував суперника – відео

"Я повернувся. Це було чудове повернення після довгої відсутності у рингу. Наступний бій уже плануємо на грудень", – сказав Шелестюк.

Що відомо про останній бій Шелестюка

16 жовтня Тарас Шелестюк яскраво повернувся на ринг. Український боксер у Мексиці нокаутував Ернесто Еспана.

До цього українець востаннє виходив на ринг взимку 2020 року. Шелестюк за одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Верона.