Непобедимый украинец Шелестюк бросил вызов звездном Теренсу Кроуфорду
Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк нашел себе именитого соперника на следующий бой. Украинец бросил вызов чемпиону мира по версии WBO Теренсу Кроуфорду.
34-летний Тарас Шелестюк обратился к американцу Кроуфорду в своем Инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Непобедимый Кроуфорд мощно нокаутировал Брука в чемпионском бою: видео
Наш бой стал бы претендентом на поединок года
Шелестюк убежден, что встреча с Кроуфордом станет боем года.
Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи-ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на поединок года,
– написал украинец.
Кроме того, Тарас пожаловался, что команда Кроуфорда отказывается организовать с ним бой.
"Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не проявляли желания драться со мной", – резюмировал Тарас.
Что известно о Кроуфорде?
Непобежденный боксер, выступающий в полусреднем весе. Абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе (2017). Чемпион мира по версиям WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015-2017), The Ring (2016-2017) в 1-м полусреднем весе. Чемпион мира по версии WBO (2014-2015) в легком весе. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе.
Поделиться новостью