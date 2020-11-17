Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк нашел себе именитого соперника на следующий бой. Украинец бросил вызов чемпиону мира по версии WBO Теренсу Кроуфорду.

34-летний Тарас Шелестюк обратился к американцу Кроуфорду в своем Инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.

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Наш бой стал бы претендентом на поединок года

Шелестюк убежден, что встреча с Кроуфордом станет боем года.

Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи-ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на поединок года,

– написал украинец.

Кроме того, Тарас пожаловался, что команда Кроуфорда отказывается организовать с ним бой.

"Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не проявляли желания драться со мной", – резюмировал Тарас.

Во внимание. Шелестюк – бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2011 в весе до 69 килограммов. На профи-ринге Шелестюк выиграл все 18 боев (10 нокаутом).