Чемпион WBO в полулегком весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) легко разобрался с Келлом Бруком (39-3, 27) и отправил его в нокаут. Американец 8-й раз подряд досрочно завершил поединок.

Чемпионский бой проходил в американском Лас-Вегасе. Уже в 4-м раунде Кроуфорду удалось защитить пояс чемпиона мира WBO, пишет 24 канал.

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Кроуфорд – Брук: главное

Британец не стал серьезным соперником для Теренса. Но в первых раундах боксеры изучали тактику боя друг друга и не выбрасывались в атаку. Такой скучный бой продолжался до третьего раунда, а дальше любителей яркого бокса на ринге ждало что-то невероятное.

Боксеры классно выбрасывали серию из мощных ударов, Кроуфорд прекрасно находил свободное место и мимо блока пробивал через руку. Брук тоже не отсиживался в обороне и нанес американцу рассечение над глазом.

Похоже, после этого Теренс решил отомстить британцу и с первых секунд 4-го раунда бросился в стремительную атаку, которая принесла результат. Американец встретил атаку Келла мощным правым прямым, который отбросил боксера из Великобритании к канатам.

Судья убедился, сможет ли Брук продолжить бой, но британец заверил, что все в порядке. Кроуфорд же почувствовал уверенность в собственных силах и решил добить соперника. Сразу после сигнала рефери о продолжении боя Теренс набросился на Келла и жесткими ударами заставил судью остановить бой.

После нокдауна судья засчитал Кроуфорду победу нокаутом. Эта победа стала для Теренса 37-й на профессиональном ринге, он продолжает оставаться непобежденным боксером и возглавлять многие P4P рейтинги.