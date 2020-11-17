Непереможений український боксер Тарас Шелестюк знайшов собі іменитого суперника на наступний бій. Українець кинув виклик чемпіону світу за версією WBO Теренсу Кроуфорду.

34-річний Тарас Шелестюк звернувся до американця Кроуфорда у своєму інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.

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Наш бій став би претендентом на поєдинок року

Шелестюк висловив переконання, що зустріч з Кроуфордом стане боєм року.

Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з кращими і на профі-рингу. Вірю, що наш бій з Теренсом Кроуфордом став би претендентом на поєдинок року,

– написав українець.

Окрім того, Тарас поскаржився, що команда Кроуфорда відмовляється організувати з ним бій.

"Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною", – резюмував Тарас.

До уваги. Шелестюк – бронзовий призер Олімпіади-2012 та чемпіон світу 2011 у вазі до 69 кілограмі. На профі-ринзі Шелестюк виграв усі 18 боїв (10 нокаутом).