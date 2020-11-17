Непереможний українець Шелестюк кинув виклик зірковому Теренсу Кроуфорду
Непереможений український боксер Тарас Шелестюк знайшов собі іменитого суперника на наступний бій. Українець кинув виклик чемпіону світу за версією WBO Теренсу Кроуфорду.
34-річний Тарас Шелестюк звернувся до американця Кроуфорда у своєму інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.
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Наш бій став би претендентом на поєдинок року
Шелестюк висловив переконання, що зустріч з Кроуфордом стане боєм року.
Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з кращими і на профі-рингу. Вірю, що наш бій з Теренсом Кроуфордом став би претендентом на поєдинок року,
– написав українець.
Окрім того, Тарас поскаржився, що команда Кроуфорда відмовляється організувати з ним бій.
"Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною", – резюмував Тарас.
Що відомо про Кроуфорда?Непереможений боксер, який виступає в напівсередній ваговій категорії. Абсолютний чемпіон світу у 1-й напівсередній вазі (2017). Чемпіон світу за версіями WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015-2017), The Ring (2016-2017) у 1-й напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією WBO (2014-2015) у легкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі.
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