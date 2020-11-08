Украинский боксер легкого веса (до 61,2 кг) Зоравор Петросян (10-0, 4 KO) победил узбекского оппонента Равшанбека Умурзакова (10-2, 7 KO). На ринге в России украинец получил 10-ю победу в профессиональной карьере.

22-летний боксер из Полтавы провел свой второй поединок подряд в Екатеринбурге (Россия). Старт был провальным для украинца. Узбек классно работал на дистанции, но застывал у канатов, когда Зоравор входил в "инфайтинг", ставя блок перед ударами соперника, пишет 24 канал.

Читайте также: Лопес даже не увидит: Хейни в скучном поединке одержал сложную победу над Гамбоа

Очередная победа украинца

Второй раунд уже был совсем другим для боксера из Украины. Петросян приспособился к оппоненту-левше и своими мощными ударами рассек глаз узбека.

Ближе к экватору поединка боксеры на ринге показывали довольно ровный бокс. Хотя удары Умурзакова были плотными, но точным был Петросян.

Ближе к чемпионским раундам преимущество украинца увеличилось. Зоравора работал на кураже и даже успевал показывать свою самоуверенность зрителям.

В итоге судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Украины. Такой результат не был противоречивым из-за того, что украинец полностью доминировал на канвасе.