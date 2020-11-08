Український боксер легкої ваги (до 61,2 кг) Зоравора Петросян (10-0, 4 KO) переміг узбецького опонента Равшанбека Умурзакова (10-2, 7 KO). На ринзі у Росії українець здобув 10-ту звитягу у професійній кар'єрі.

22-річний боксер з Полтави провів свій другий поєдинок поспіль у Єкатеринбургу (Росія). Старт був провальним для українця. Узбек класно працював на дистанції, але застигав біля канатів, коли Зоравора входив у "інфайтінг", ставлячи блок перед ударами суперника, пише 24 канал.

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Чергова перемога українця

Другий раунд вже був зовсім іншим для боксера з України. Петросян пристосувався до опонента-лівші та своїми потужними ударами розсік око узбека.

Ближче до екватора поєдинку боксери на ринзі показували досить рівний бокс. Хоча удари Умурзакова були щільними, але точнішим був Петросян.

Ближче до чемпіонських раундів перевага українця збільшилася. Зоравора працював на куражі і навіть встигав показувати свою самовпевненість глядачам.

У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу боксеру з України. Такий результат не був суперечливим через те, що українець повністю домінував на канвасі.