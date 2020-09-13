Український боксер із вірменським походженням Зоравор Петросян зумів перемогти росіянина Євгена Вазема на його ж рідній землі. Поєдинок тривав лише чотири раунди.

Українець Зоравор Петросян (9-0, 4 КО) провів бій проти росіянина Євгена Вазема (9-12, 4 КО). Поєдинок відбувся на вечорі боксу RCC Boxing в Єкатеринбурзі, пише 24 канал.

Читайте також: Я – собака, яка буде боротись за своє життя: Лопес заявив, що не поважає Ломаченка

Технічний нокаут

У четвертому раунді 22-річний боксер з Полтави зумів завершити бій технічним нокаутом. Українець зайняв центр рингу і почав завдавати потужних ударів, Вазема був безсилий перед такими ударами. Вони змусили рефері зупинити бійку та присудити перемогу українському боксеру технічним нокаутом.

Такою шаленою комбінацією ударів Петросян змусив російського боксера відмовитись від продовження бою. Цей бій став третім для українця у цьому році.

1 серпня Петросян провів свій бій на дебютному вечорі боксу від USYK 17 Promotion. Там він здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів над Едуардом Мерінцом (4-12-2, 2 КО).

Переможна комбінація ударів від Петросяна дивіться відео: