Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев заболел коронавирусной инфекцией. 30 января он должен был драться против немца Адама Дейнеса.

Об этом сам боксер сообщил в инстаграме.

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Дорогие друзья, к сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время.

"Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", – написал Бетербиев.

Бой переносят в третий раз

Бетербиев все никак не может вернуться на ринг после победы в объединительном поединке над Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

В октябре россиянин должен был подраться с немцем Адамом Дейнесом, но встречу пришлось перенести на декабрь из-за травмы Бетербиева. В последний месяц 2020 года поединок провести также не удалось – помешали организационные проблемы.

Бой Бетербиев – Гвоздик состоялся 18 октября 2019 года. Россиянин рискует полтора года провести без поединков.