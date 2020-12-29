Непобедимый россиянин Бетербиев заразился COVID-19: бой с Дайнесом третий раз перенесен
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев заболел коронавирусной инфекцией. 30 января он должен был драться против немца Адама Дейнеса.
Об этом сам боксер сообщил в инстаграме.
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Дорогие друзья, к сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время.
"Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", – написал Бетербиев.
Бой переносят в третий раз
Бетербиев все никак не может вернуться на ринг после победы в объединительном поединке над Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).
В октябре россиянин должен был подраться с немцем Адамом Дейнесом, но встречу пришлось перенести на декабрь из-за травмы Бетербиева. В последний месяц 2020 года поединок провести также не удалось – помешали организационные проблемы.
Бой Бетербиев – Гвоздик состоялся 18 октября 2019 года. Россиянин рискует полтора года провести без поединков.
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