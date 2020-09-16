Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев хочет провести еще один поединок против украинца Александра Усика. На любительском уровне боксеры трижды встречались между собой.

Российскому боксеру интересно провести бой против Усика уже в профессионалах, цитирует слова боксера "РБК-Спорт". Если говорить о любительском уровне, здесь больше побед в активе украинца – 2, только одну получил Бетербиев. Наиболее знаковой победой для украинца является победа на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

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Жшлание россиянина

По словам Бетербиева, желание провести бой в профессионалах против Усика появилось тогда, когда украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Россиянин понимает, что в таком поединке он идет на риск из-за того, что он тяжелее на 10 килограммов.

Бетербиев уже выразил свое желание провести поединок, но украинская сторона никак не отреагировала на слова российского бойца.

Мы боксировали по любительским правилам. Три раунда – очень мало. Интересно, как состоится наш бой из 12 раундов в профессионалах,

– заявил Бетербиев.

Боксер из России рассказал, что Усик не является слабым парнем, он – абсолютный чемпион, поэтому ему хочется побиться с лучшими боксерами современности.

Кто такой Артур Бетербиев?

Российский боксер, выступающий в полутяжелом весе. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF (2017 и по настоящее время). Чемпион мира (2009) и двукратный чемпион Европы (2006 и 2010) среди любителей, двукратный участник Олимпийских игр.

Предыдущие поединки боксеров

Впервые боксеры встретились между собой в далеком 2011 году на чемпионате мира в Баку. Бетербиев и Усик подрались в 1/4 финала турнира, где россиянин проиграл укранцу по решению судей – 13:17 в пользу Усика по баллам. В итоге украинский боксер завоевал "золото", а Бетербиев остановился в четвертьфинале чемпионата мира.

Наиболее памятным поединком между боксерами стал бой на Олимпиаде-2012. Судьба снова свела Усика и Бетербиева в четвертьфинале, победитель получил шанс побороться за олимпийские награды, а проигравший покинет соревнования ни с чем.

В 1/4 финала оба боксера были настроены только на победу. Первый раунд закончился ничьей 1:1. Следующий раунд был за Усиком 9:6. А в последнем раунде россиянин изо всех сил пытался нивелировать преимущество украинца по баллам, но так и не сумел. Общая сумма баллов – 17:13 в пользу Усика. Что интересно, с таким же результатом закончился и четвертьфинальный поединок в Баку.