Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв захворів коронавірусною інфекцією. 30 січня він повинен був битися проти німця Адама Дейнеса.

Про це сам боксер повідомив у інстаграмі.

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Дорогі друзі, на жаль, у мене виявлений коронавірус. Тому мій бій з Адамом Дайнесом, призначений на 30 січня, швидше за все буде перенесений на невизначений час.

"Я постараюся скоріше видужати і повернутися в лад. Сподіваюся на ваше розуміння і підтримку", – написав Бетербієв.

Бій переносять втретє

Бетербієв все ніяк не може повернутися в ринг після перемоги в об'єднавчому поєдинку над Олександром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

У жовтні росіянин повинен був побитися з німцем Адамом Дейнесом, але зустріч довелося перенести на грудень через травму Бетербієва. В останній місяць 2020 року поєдинок провести також не вдалося – на заваді стали організаційні проблеми.

Бій Бетербієв – Гвоздик відбулася 18 жовтня 2019 року. Росіянин ризикує півтора року провести без поєдинків.