Мейвезер положил бы Ломаченко на ринг, – бывший чемпион мира Мосли
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли уверен, что легендарный боксер Флойд Мейвезер нанес бы поражение украинцу Василию Ломаченко, если бы их бой состоялся в рамках второго полулегкого веса.
Об этом сообщил бывший чемпион в своем Twitter.
Читайте также Первый титул Ломаченко: 6 лет назад украинец в блестящем стиле стал чемпионом мира – видео
Громкое заявление
Мейвезер – феноменальный. Я считаю, что он бы победил Ломаченко,
– написал Шейн.
По его словам, ранее Мейвезер был молодым и талантливым, а скорость перемещения на ринге была невероятная. Он не уверен, что украинец достаточно силен, чтобы победить Мейвезера.
Добавим, что следующим соперником украинца стал Теофимо Лопес. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.
Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
- Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
Кто такой Шейн Мосли
- Американский боксер-профессионал, выступавший в полусреднем весе.
- Чемпион мира в трех весовых категориях: легкой (версия IBF, 1997/99), полусредней (версия WBC, 2000/02, временный титул по версии WBC, 2007) и первой средней (версия WBC, 2003/04; версия WBA, 2003/04).
- В свое время Шейн был первым номером Pound four Pound (2002).