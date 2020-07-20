Непереможний Мейвезер повертається: відомий суперник американця
Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) проведе виставковий бій проти 40-річного Такаші Учіями. Японець вважається серйозним суперником, який на піку кар'єри був чемпіоном світу в першій легкій вазі.
Хоча бій буде мати характер виставкового, а не офіційно, але обіцяє бути не менш цікавим. Кандидатуру Учіяма підтвердив глава промоушена Rizin Нобуюкі Сакакібара, повідомляє eFight.
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Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер давно інтригував світлинами про повернення на ринг.
Що відомо про японського боксера
40-річний Такаші Учіяма (24-2-1, 20 КО) – регулярний чемпіон світу за версією WBA (2010/15) і чемпіон світу за версією WBA super (2015/16) у другій напівлегкій вазі. Останні поєдинки на професійному рингу він провів в 2016 році, двічі програвши панамцю Хесрілу Корралес.
Флойд Мейвезер: головне
- Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
- Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.
- Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.