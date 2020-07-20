Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) проведе виставковий бій проти 40-річного Такаші Учіями. Японець вважається серйозним суперником, який на піку кар'єри був чемпіоном світу в першій легкій вазі.

Хоча бій буде мати характер виставкового, а не офіційно, але обіцяє бути не менш цікавим. Кандидатуру Учіяма підтвердив глава промоушена Rizin Нобуюкі Сакакібара, повідомляє eFight.

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Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер давно інтригував світлинами про повернення на ринг.

Що відомо про японського боксера

40-річний Такаші Учіяма (24-2-1, 20 КО) – регулярний чемпіон світу за версією WBA (2010/15) і чемпіон світу за версією WBA super (2015/16) у другій напівлегкій вазі. Останні поєдинки на професійному рингу він провів в 2016 році, двічі програвши панамцю Хесрілу Корралес.

Флойд Мейвезер: головне