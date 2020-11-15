Последние две недели стали настоящим ярким возвращением американского бойца UFC Шона Стриклэнда. Он дважды подряд не оставил шансов соперникам и одержал две победы подряд в октагоне.

Американец Стрикленд вернулся в октагон после 2-летнего перерыва без профессиональных боев. В течении двух недель Шон провел сразу два поединка. 31 октября боец ​​из США победил Джека Маршмана по решению судей, а теперь отправил в нокаут Брендана Аллена, пишет 24 канал.

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Возвращение мечты

В ночь с 14 на 15 ноября во Лас-Вегасе американец провел второй бой подряд, который стал еще более ярким, чем предыдущий. Шон не оставил шансов сопернику и мощно нокаутировал соперника уже втором раунде.

Эта победа стала для Стриклэнда 22-й в карьере при трех поражениях. А для Аллена это поражение стало 4-й в 19 поединках.

Кто такой Шон Стрикленд?

Американский боец ​​смешанных единоборств, который сейчас выступает в среднем весе UFC. Он бывший король клетки в среднем весе.

Почему Шон Стрикленд не дрался два года

В 2018 году боец ​​попал в ДТП, когда возвращался после тренировки на своем мотоцикле. После аварии у Шона были повреждены колено и позвоночник. Американец в течение 3-х часов находился без сознания. В ту ночь Стрикленд лег на операционный стол, где ему прооперировали колено.

По прогнозам врачей, боец ​​должен был вернуться в профессиональный спорт через несколько месяцев, но реабилитация Шона несколько затянулась.

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