Чемпіон WBO у напівлегкій вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) легко розібрався з Келлом Бруком (39-3, 27) та відправив його у нокаут. Американець 8-й раз поспіль достроково завершив поєдинок.

Чемпіонський бій відбувався в американському Лас-Вегасі. Вже у 4-му раунді Кроуфорду вдалось захистити пояс чемпіона світу WBO, пише 24 канал.

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Кроуфорд – Брук: головне

Британець не став серйозним суперником для Теренса. Але у перших раундах боксери вивчали тактику бою один одного та не викидались у атаку. Такий нудний бій тривав до третього раунду, а далі на любителів яскравого боксу на ринзі чекало щось неймовірне.

Боксери класно викидали серію з потужних ударів, Кроуфорд чудово знаходив вільне місце та повз блок пробивав через руку. Брук теж не відсиджувався в обороні та завдав американцю розсічення над оком.

Схоже, після цього Теренс вирішив помститись британцю та з перших секунд 4-го раунду кинувся у стрімку атаку, яка принесла результат. Американець зустрів атаку Келла потужним правим прямим, який відкинув боксера з Великої Британії до канатів.

Суддя переконався, чи зможе Брук продовжити бій, але британець запевнив, що все гаразд. Кроуфорд же відчув впевненість у власних силах та вирішив добити суперника. Відразу після сигналу рефері про продовження бою Теренс накинувся на Келла та жорсткими ударами змусив суддю зупинити бій.

Після нокдауну суддя зарахував Кроуфорду перемогу нокаутом. Ця перемога стала для Теренса 37-ю на професійному рингу, він продовжує залишатись непереможеним боксером та очолювати багато P4P рейтингів.