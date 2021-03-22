Титулованный боец Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил свою профессиональную карьеру. 32-летний россиянин готов податься в тренеры.

Тренерская карьера

После завершения карьеры бойца Хабиб не только успевает заниматься домашними делами, но и работать с экс-чемпионом в среднем весе американцем Люком Рокхолдом.

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По словам самого 36-летнего бойца, Нурмагомедов хочет продолжить сотрудничество и внести свой большой вклад в его успешное возвращение.

Он хочет стать тренером года и быть следующим великим наставником, идя по стопам своего отца. Так всегда поступал его отец, он всегда был проницательным и хорошо разбирался в спорте. Думаю, Хабиб готов взять на себя эту роль,

– сказал Рокхолд.

Последний раз Люк выходил в октагон в июле 2019 года, когда побывал в нокауте от Яна Блаховича. К слову, сейчас карьера бойца находится в кризисном состоянии. В последних четырех поединках он потерпел три поражения.

Последний бой и несбыточная мечта отца