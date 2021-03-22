Непобедимый Хабиб может стать тренером бывшего чемпиона UFC
Титулованный боец Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил свою профессиональную карьеру. 32-летний россиянин готов податься в тренеры.
Источник:TMZ
Тренерская карьера
После завершения карьеры бойца Хабиб не только успевает заниматься домашними делами, но и работать с экс-чемпионом в среднем весе американцем Люком Рокхолдом.
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По словам самого 36-летнего бойца, Нурмагомедов хочет продолжить сотрудничество и внести свой большой вклад в его успешное возвращение.
Он хочет стать тренером года и быть следующим великим наставником, идя по стопам своего отца. Так всегда поступал его отец, он всегда был проницательным и хорошо разбирался в спорте. Думаю, Хабиб готов взять на себя эту роль,
– сказал Рокхолд.
Последний раз Люк выходил в октагон в июле 2019 года, когда побывал в нокауте от Яна Блаховича. К слову, сейчас карьера бойца находится в кризисном состоянии. В последних четырех поединках он потерпел три поражения.
Последний бой и несбыточная мечта отца
- Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб окончательно решил не возвращаться в профессиональный спорт в статусе бойца.
- Свой последний бой Нурмагомедов провел против Джастина Гейджи, в котором уже во втором периоде россиянин праздновал победу. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Как Джастин ни пытался выбраться, но ему не удалось.
- 32-летнему спортсмену из России так и не удалось воплотить мечту отца – стать непобедимым бойцом с 30 победами в активе. Добавим, что 3 июля 2020 года от коронавируса неожиданно умер Абдулманап Нурмагомедов. После чего мама Хабиба попросила сына больше не выходить в клетку.
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