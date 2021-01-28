Один из лучших бойцов UFC Хабиб Нурмагомедов может начать карьеру футболиста. Российский клуб КАМАЗ уже пригласил чемпиона в свою команду.

Источник: инстаграм футбольного клуба КАМАЗ

Российский КАМАЗ выложил оригинальную фотографию с Хабибом в футболке клуба. Нурмагомедов может выступать в команде на позиции нападающего. Скромный клуб играет во втором дивизионе России. Сейчас КАМАЗ идет 4-м в чемпионате.

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Неожиданное предложение для чемпиона

Представители клуба написали несколько преимуществ, почему бывший боец смешанных единоборств должен перейти в их состав.

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Команда с большими амбициями

В конце своего предложения прес-сслужба добавила, что клуб ждет Хабиба на тренировочных сборах в Новороссийске с 12 февраля по 5 марта 2021 года.

Сам Нурмагомедов ранее заявлял, что был бы не прочь попробовать свои силы в футболе. Он будет рассматривать все предложения, которые поступят в ближайшее время.

К слову. Клуб основан в 1981 году. В далеком 1992 году стал чемпионом первой лиги, поэтому в период с 1993/1997 лет КАМАЗ выступал в Высшей лиге чемпионата России по футболу. Сейчас выступает во втором дивизионе страны.