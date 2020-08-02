В ночь на 2 августа в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.

Американец Дерек Брансон победил соотечественника Едмена Шахбазяна. Поединок завершился в третьем раунде, сообщает 24 канал.

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Противостояние было завершено в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении Брансона, для которого эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазян проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.

Дерек Брансон – Эдмен Шахбазян видео боя

В полуглавном бою турнира в женском легчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя одержала победу болевым приемом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанной Калдервуд.

Еще один поединок основного карда турнира UFC Fight Night 173 был отменен из-за потери сознания перед выходом в октагон одного из бойцов.