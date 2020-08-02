У ніч на 2 серпня в Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 173.

Американець Дерек Брансон переміг співвітчизника Едмена Шахбазяна. Поєдинок завершився в третьому раунді, повідомляє 24 канал.

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Протистояння було завершено в третьому раунді технічним нокаутом у виконанні Брансона, для якого ця перемога стала 22-ю в кар'єрі ММА при 7 поразках. Шахбазян програв вперше в кар'єрі, раніше на його рахунку було 11 перемог.

Дерек Брансон – Едмен Шахбазян відео бою

У співголовному бою турніру в жіночому найлегшій вазі 31-річна бразилійка Дженніфер Майя здобула перемогу больовим прийомом на лікоть над 33-річною представницею Шотландії Джоанною Калдервуд.

Ще один поєдинок основного карда турніру UFC Fight Night 173 був скасований через втрату свідомості перед виходом в октагон одного з бійців.