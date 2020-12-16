16 побед подряд: американец безжалостно нокаутировал земляка в первом раунде – видео
23-летний американский боксер Эдгар Берланга снова одержал победу на старте поединка. На этот раз он нокаутировал земляка Улисеса Сьерру.
Улисес Сьерра не был готов к взрывному старту американского соперника Эдгара Берланга. Его земляк не задерживался на ринге в прошлых поединках дольше, чем на один раунд, пишет 24 канал.
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Быстрая победа
Этот бой также не стал исключением. Уже в первом раунде Берланга набросился на соперника с мощной комбинацией ударов, не жалея голову Сьерры. Улисес несколько раз побывал в нокдауне после которых уже не сумел продолжить драку.
Соперник не отвечал атаками, а только принимал на себя мощные выбросы Эдгара. После очередного падения судья решил досрочно завершить эту драку в одну сторону.
Американец по прозвищу "Избранный" пока показывает максимальный результат – 16 побед в 16 поединках. Все бои он завершал в первом раунде.
Для 31-летнего Сьерра это поражение стало 2-м в карьере. Всего в его активе 15 побед и еще дважды он завершал бои ничьей.
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